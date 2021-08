Autofahrerin achtet in Gersthofen nicht auf die Vorfahrt

Eine 27-Jährige will von der Beethovenstraße in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei übersieht sie eine Autofahrerin und stößt mit ihr zusammen.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat eine Autofahrerin am Dienstag in Gersthofen. Die 27-Jährige wollte gegen 18 Uhr von der Beethovenstraße nach links in die Bahnhofstraße einbiegen.

Dabei übersah sie laut Polizei eine 51-Jährige, die auf der Bahnhofstraße in westlicher Richtung unterwegs war. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 6500 Euro. Das Auto der 51-Jährigen musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. (thia)