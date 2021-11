Autofahrerin achtet in Gersthofen nicht auf die Vorfahrt

Eine 35-Jährige will vom Hery-Park in den Finkenweg fahren. Dort übersieht sie eine 32-Jährige, die ihr entgegenkommt.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat eine 35-jährige Autofahrerin am Montag in Gersthofen. Die Frau wollte laut Polizei gegen 14.30 Uhr vom Hery-Park in den Finkenweg fahren.

Beim Abbiegen übersah die 35-Jährige das Fahrzeug einer 32-jährigen Frau, die im selben Moment vom Finkenweg nach links in das Gelände des Hery-Parks einbiegen wollte. Im Einmündungsbereich touchierten sich beide Autos, wodurch ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro entstand. (thia)