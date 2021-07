Autofahrerin übersieht in Gersthofen einen Omnibus

Eine 38-Jährige nimmt am Mittwoch einem Bus die Vorfahrt. Der Fahrer versucht noch zu bremsen, kann den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Einen Omnibus hat eine 38-jährige Autofahrerin am Mittwoch in Gersthofen übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurde sie leicht verletzt und musste in die Uniklinik eingeliefert werden.

Die Frau fuhr laut Polizei gegen 13.15 Uhr aus der Mendelssohnstraße kommend in die Brucknerstraße. Dabei übersah sie den Omnibus, der von links kam, und nahm ihm die Vorfahrt. Der 52-jährige Busfahrer versuchte noch zu bremsen, konnte aber einen Zusammenstoß an der Fahrerseite des Autos nicht verhindern. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro. (thia)