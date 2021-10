Bald kann man im Gersthofer City-Center kostenlos Strom tanken

Plus Bisher gab's im Umfeld des Gersthofer City-Centers nur Auftankmöglichkeiten für E-Autos an der Brahmsstraße und der Kreissparkasse. Doch das ändert sich jetzt.

Ladestellen für Elektroautos sind derzeit im Landkreis Augsburg noch nicht üppig gesät. Die Stadt Gersthofen hat jetzt in der Rathaustiefgarage nicht nur zusätzliche Ladestationen für die städtischen Dienstfahrzeuge installiert, auch die Bürgerinnen und Bürger, die elektrisch unterwegs sind, sollen jetzt die Möglichkeit haben, ihre Autos aufzutanken – und das bis auf Weiteres kostenfrei. Dass die Stadt gemeinsam mit dem Energieversorger dieses Angebot macht, dahinter steckt eine Strategie.