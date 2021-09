Ballonmuseumscup versammelt internationale Teilnehmer in Gersthofen

Wenn Gasballone starten, ist dies immer ein eindrucksvolles Bild. In Gersthofen trifft sich nun die internationale Ballonfahrerszene. Dafür gibt's einen Anlass.

Nicht alle Tage ist so etwas zu sehen – es sei denn in Gersthofen: Denn hier befindet sich einer der sieben Gasballonstartplätze in Deutschland. Coronabedingt musste 2020 eine Pause eingelegt werden. Aber jetzt starten vom Ballonstartplatz Gersthofen auch in diesem Jahr wieder Gasballone mit Crews aus verschiedenen Ländern zum mittlerweile 7. Internationalen Ballonmuseumscup, den der Freiballonverein Augsburg und die Stadt Gersthofen gemeinsam durchführen.

Am Samstag, 25. September, bereits gegen 7 Uhr, heben die sanften Riesen dann bei Sonnenaufgang zu ihrer Wettfahrt ab, einer sogenannten Fuchsjagd, und Frühaufsteher werden mit einem ganz besonderen Schauspiel am Himmel über Gersthofen belohnt - vorausgesetzt natürlich, die Witterungsverhältnisse stimmen. Ob die Starts stattfinden, ist aktuell auf der Facebook-Seite des Ballonmuseums zu finden. (lig)