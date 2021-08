Besuch in Gersthofen: Wo die Betriebsräte der Schuh drückt

Arbeitsverdichtung - Fachkräftemangel: Was Betriebsräte auf dem Herzen haben, kam bei einem Treffen von Mitarbeitervertretern in Gersthofen zur Sprache.

Wie ist es in den Betrieben um die Rechte der Arbeitnehmer bestellt? Fünfzehn interessierte Betriebsräte und -rätinnen sowie Vertrauensleute trafen sich auf Einladung von IG BCE Bezirksleiter Torsten Falke mit der Bayerischen SPD Vorsitzenden Ronja Endres und mit der SPD Bundestagskandidatin Heike Heubach im Industriepark Gersthofen, um über ihre Erfahrungen zu berichten. Dabei kamen eine Reihe von Problemen zur Sprache, mit denen die Räte zu kämpfen haben.

In dem Austausch ging es zunächst um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Arbeitsplätze am Industriepark Gersthofen, aber auch über Lieferengpässe bei Rohstoffen und elektronischen Bauteilen wurde berichtet. Zur Sprache kam auch eine starke Leistungsverdichtung und ein immer stärkerer Fachkräftemangel. Immer weniger junge Leute würden in den Schulen auf Industriearbeitsplätze in der Produktion oder im Handwerk orientiert, obwohl dort in der Regel gute Tarifverträge für eine anständige Bezahlung und ordentliche Arbeitsverhältnisse sorgen. Auch Betriebsräte seien dort häufig anzutreffen.

Mehr Einsatz für Betriebsräte gefordert

Ein weiterer Schwerpunkt der Diskussion war geringe Tarifbindung von Betrieben in Bayern, sowie die in manchen Betrieben gezielte Behinderung von Betriebsratswahlen und das "Bashing" von Betriebsräten. Hier fordern die Betriebsräte ein stärkeres Engagement der SPD. Die Parteispitze wurde aufgefordert sich dafür einzusetzen, dass in Bayern Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften gebildet werden, die diese "Angriffe" auf die Demokratie im Betrieb verfolgen. "Tut bitte was für die Beschäftigten in den Betrieben, dann werdet ihr auch wieder mehr Wählerstimmen erhalten!" Ronja Endres und auch Heike Heubach versprachen, die Themen an geeigneter Stelle zur Sprache zu bringen.

Die SPD-Parteivorsitzende ging detailliert auf die Anfragen und Hinweise ein und berichtete über ihre Tätigkeit als Vorsitzende der bayerischen Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD. Durch diese Funktion habe sie auch die Möglichkeit, direkt beim SPD-Bundesvorstand, aber auch den zuständigen Ministerien auf Landes- und Bundesebene Einfluss zu nehmen. Von den am Industriepark Gersthofen vorhandenen Mitbestimmungsgremien in den Unternehmen war Ronja Endres positiv angetan. Sie wisse aus eigener Erfahrung, wie wichtig Jugendvertretungen, Betriebsräte und Vertrauensleute mit ihren Gewerkschaften für die Beschäftigten seien. Die IG BCE Augsburg vertritt am Industriepark in Gersthofen von gut 1200 Beschäftigten circa 900 Mitglieder. (AZ)

