Betonwüste Rathausplatz: Gersthofens Mitte soll grüner werden

Plus Das Gersthofer Stadtzentrum soll künftig aufgewertet werden. So sollen der Rathausplatz und die Potenzialfläche zu einem neuen grünen Stadtpark werden.

Wie soll die Gersthofer Innenstadt attraktiver werden? Das ist eine der zentralen Fragen in der derzeitigen Stadtpolitik. Unlängst stellten Planer im Planungsausschuss Möglichkeiten vor, wie der heutige Stadtpark südlich des City-Centers, der Rathausplatz und die Potenzialfläche nördlich der Bahnhofstraße künftig aussehen könnten. So soll der bisherige Stadtpark verkauft werden - dort soll Wohnraum geschaffen werden. Stattdessen sollen der kahle, voll versiegelte Rathausplatz und die brachliegende Potenzialfläche zusammengeführt werden zum neuen, grünen Stadtpark. Doch das ist noch nicht alles.