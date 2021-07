Betrunkener Autofahrer fährt beinahe gegen Polizeiauto in Gersthofen

Mit mehr als zwei Promille kracht ein Autofahrer beinahe gegen ein ziviles Fahrzeug der Polizei. Das hat Folgen.

Beinahe gegen ein Polizeiauto gekracht ist ein betrunkener Autofahrer in Gersthofen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Bauernstraße unterwegs. Dort kam er den Beamten entgegen und nutzte beide Fahrstreifen. Die Polizisten konnten dem Wagen des Mannes gerade noch ausweichen und kontrollierten den Fahrer. Dabei wurde festgestellt, dass der 45-Jährige mehr als zwei Promille Alkohol im Blut hatte.

Der Mann musste noch vor Ort seinen Autoschlüssel und Führerschein abgeben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Trunkenheit. (kinp)