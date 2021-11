Betrunkener geht nach Streit in Gersthofen auf die Polizei los

Ein 24-Jähriger gerät auf einem Parkplatz an der Tiefenbacher Straße auf einen anderen Mann. Als die Polizei eintrifft, gerät er noch mehr in Rage.

Ein 24-Jähriger ist am Donnerstag mit einem 52-Jährigen auf einem Parkplatz an der Tiefenbacher Straße so heftig in Streit geraten, dass die Polizei anrücken musste. Als die Beamten eintrafen, geriet er noch mehr in Rage.

Der junge Mann hatte laut Polizei gegen 19.35 Uhr während der verbalen Auseinandersetzung versucht, den 52-Jährigen zu schlagen. Dieser konnte den Schlägen jedoch ausweichen. Nach dem Streit setzte sich der 24-jährige in sein Auto und fuhr davon. Wenige Meter weiter konnte er durch eine Streife der Polizei Gersthofen kontrolliert werden. Da er keinerlei Angaben machte, wurde er nach Ausweispapieren durchsucht. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand und versuchte immer wieder, die Beamten mit Kopfstößen zu verletzen. Auf der Dienststelle wurde bei dem 24-jährigen eine Blutentnahme durchgeführt, da ein Test zuvor mehr als zwei Promille angezeigt hatte. Da der psychisch auffällige 24-Jährige mehrmals drohte, sich und die Beamten zu töten, wurde er anschließend in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert. (thia)