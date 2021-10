Gersthofen

11:05 Uhr

Bläserklasse feiert bei Gersthofer Kirchenkonzert den ersten Auftritt

Die Bläserklasse des Jugendorchesters Gersthofen brillierte bei ihrem ersten Auftritt während des Kirchenkonzerts in Maria, Königin des Friedens.

Plus Ihr erstes Konzert seit eineinhalb Jahren genießen die Musiker des Jugendorchesters Gersthofen. Was sie in der Kirche Maria, Königin des Friedens dem Publikum bieten.

Bläserklänge in der Gersthofer Kirche Maria, Königin des Friedens: Die Musiker des Jugendorchesters Gersthofen haben es hörbar genossen, nach der coronabedingten Auszeit von über eineinhalb Jahren endlich wieder ein Konzert zu spielen. Und sie boten dabei ein breit gefächertes Spektrum an Ensembles und Musikstücken.

