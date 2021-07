Bürgerhaushalt: Ideen der Gersthofer sind jetzt gefragt

Plus Selbst Projekte anstoßen können die Gersthoferinnen und Gersthofer beim Bürgerhaushalt. Bereits zum dritten Mal sind ihre Vorschläge gefragt.

Die Stadt, in der man lebt, aktiv mitgestalten – welcher Weg eignet sich besser, um für sich und seine Mitmenschen eine noch lebenswertere Umgebung und Lebensbasis zu schaffen? Genau darum geht es beim Gersthofer Bürgerhaushalt, der nun in seine dritte Runde startet. Ab sofort sind die Vorschläge der Bürger gefragt.