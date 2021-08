CSU lehnt Pläne für neues Schwimmbad im Norden Gersthofens ab

Plus Nordöstlich der Gersthofer Stifter-Siedlung kann sich der Bürgermeister neue Bäder und ein neues TSV-Gelände vorstellen. Warum die CSU das anders sieht.

23 Hektar lang nördlich und östlich der Adalbert-Stifter-Siedlung will die Stadt Gersthofen kaufen. Der Stadtrat gab Bürgermeister Michael Wörle mehrheitlich die Vollmacht, den Vertrag über einen Kauf der Flächen, die derzeit noch der Firma Clariant gehören, zu unterzeichnen. Dieser kann sich neben einer Erweiterung der Siedlung im östlichen Bereich des Areals vorstellen, dorthin die Bäder sowie das TSV-Gelände zu verlagern. Die CSU-Fraktion sieht das allerdings anders.