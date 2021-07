Gersthofen

12:00 Uhr

Carsharing in Gersthofen wird ausgeweitet - wie steht es um Straßenbahnen?

Plus Der Nahverkehr soll in Gersthofen Gas geben im Rennen um die Kundengunst. So steht es um die Pläne für eine Straßenbahnlinie durch die Stadt.

Von Christoph Frey

Fürs Foto saßen die zwei schon mal in einem Auto. Doch wie weit der Gersthofer Bürgermeister Michael Wörle und der Augsburger Stadtwerkechef Walter Casazza miteinander fahren werden, ist noch nicht ausgemacht. Auch wenn sie sich im Ziel eines besseren Nahverkehrsangebots für Gersthofen einig sind, über den Weg dorthin bestehen noch Zweifel. "Straßenbahnanschluss" lautet das Stichwort. Doch der Reihe nach.

