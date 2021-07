Gersthofen

01.07.2021

Chlor im Trinkwasser: In Gersthofen kommt das Ende in Sicht

Plus Gibt es noch in diesem Jahr in Gersthofen wieder Wasser ohne Chlor? Warum der Bürgermeister Hoffnung hat, aber dennoch mit einer klaren Prognose zögert.

Von Christoph Frey

Hat das Schleppen von Wasserkästen für viele Gersthofer noch in diesem Jahr ein Ende, können Aquarien wieder mit Wasser aus der Leitung befüllt werden? Es gibt tatsächlich Hoffnung auf ein Ende der Zwangschlorung des Trinkwassers in der 23.000-Einwohner-Stadt. "Es ist Licht in Sicht am Ende des Tunnels", sagte Stadtwerkechef Bernhard Schinzel am Mittwochabend in der Sitzung des Gersthofer Stadtrates.

