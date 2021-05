Gersthofen

vor 31 Min.

Containerlager in Gersthofen: Stadträte bleiben bei "Nein"

Plus Die Gersthofer Stadträte lehnen die 116 Container an der Henleinstraße ab. Doch der "Schwarzbau" steht schon an die zwei Jahre: Nun soll das umstrittene Bauwerk weg.

Von Christoph Frey

Ist nun das letzte Wort gesprochen im Streit um ein Containerlager in der Nähe der Henleinstraße? Dafür, dass es die Gersthofer Stadträte rundweg ablehnen und offenbar noch nie eine Baugenehmigung vorlag, hält es sich nämlich schon lange.

Themen folgen