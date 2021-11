Corona: Nikolaus macht in Gersthofen nur Outdoor-Besuche

Am Sonntag und Montag kann man ihn in Gersthofen auch im Hof des Jugendzentrums besuchen.

Die verschärften Corona-Maßnahmen machen auch den Nikoläusen der Gersthofer Kolpingsfamilie zu schaffen. Wegen der explodierenden Inzidenzzahlen wurden bereits alle Auftritte in den Schulen und Kindergärten abgesagt, sie können aber auch nicht zu den Familien in die Wohnzimmer kommen. Rechtlich wäre das zwar möglich, weil es sich um ein Treffen im privaten Bereich handelt, doch will man dieses Risiko nicht eingehen. Das Brauchtum soll jedoch bewahrt werden, nachdem bereits im vergangenen Jahr keine Besuche möglich waren. "Wir machen ausschließlich Outdoor-Besuche", sagt der neue Obernikolaus Thomas Liepert. "Die Kinder leiden am meisten unter der Situation und liegen uns sehr am Herzen." Deshalb werden sich der Bischof mit dem weißen Bart und sein Gehilfe Knecht Ruprecht trotzdem auf den Weg machen und die Kinder im Garten oder vor der Haustüre besuchen.

In Gersthofen hat man sich noch eine Alternative einfallen lassen

Da es aber Familien gibt, die keine Möglichkeit für einen Outdoor-Besuch haben, hat man sich eine Alternative einfallen lassen. "Dann kommt der Nikolaus halt nicht zu den Kindern, sondern die Kinder können zum Nikolaus kommen", sagt Thomas Liepert. Die Möglichkeit dazu gibt es im Hinterhof des Gersthofer Jugendzentrums neben der Stadtpfarrkirche St. Jakobus. Dort erwarten Nikolaus und Knecht Ruprecht die Kinder in stimmungsvoller Atmosphäre am Sonntag, 5. Dezember, von 15 bis 19 Uhr und am Montag, 6. Dezember, von 16 bis 19 Uhr. Während dieser Zeit kann man im 20-Minuten-Takt einen Besuch buchen. Die Zettel mit Lob und Tadel sowie kleine Geschenke können bereits am Samstag, 4. Dezember, von 10 bis 12 Uhr dort abgegeben werden.

Info: Terminvereinbarungen für den Besuch im heimischen Garten oder eine Buchung beim Nikolaus sind unter Telefon 0821/494399 möglich.