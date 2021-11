Corona: Unterschiedliche Regeln in städtischen Gebäuden

Plus Seit dem Wochenende wurde die Krankenhausampel im Landkreis auf Rot gestellt. Das hat nun auch Auswirkungen für Besuche in Rathaus, Ballonmuseum, Stadthalle und Stadtbibliothek.

Die Sieben-Tage-Corona-Inzidenz steigt auch im Landkreis rasant an. Seit dem Wochenende ist das Augsburger Land Hotspot. Die Corona-Ampel im Landkreis Augsburg - und somit auch in der Stadt Gersthofen - ist auf Rot gesprungen. Nun hat die Gersthofer Stadtverwaltung die Konzepte und Regelungen für das Rathaus, die Stadthalle, das Ballonmuseum und die Stadtbibliothek angepasst. Und diese weisen durchaus Unterschiede im Detail auf. Worauf die Besucherinnen und Besucher achten müssen.