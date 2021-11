Das Ende der Chlorung rückt für Gersthofen näher

Plus Heuer wird es nichts mehr mit dem Ende der Chlorung des Leitungswassers in Gersthofen. Aber es fehlen nur noch ein paar Schritte, um den Ausstieg 2022 zu vollziehen.

Die Geschmacksrichtung Schwimmbad hat Gersthoferinnen und Gersthofern 2019 die Lust auf das Trinken des Leitungswassers verdorben. Viele schleppen seitdem Woche für Woche Wasserkästen in ihre Wohnung. Aber bald könnte es geschafft sein. Nach über zwei Jahren soll die Zeit des gechlorten Leitungswassers in Gersthofen im kommenden Jahr enden. Aktuell sieht es gut aus, wie Stadtwerke-Geschäftsführer Bernhard Schinzel im Stadtrat erklärte.