Gersthofen

06:31 Uhr

Das ist die neue Rektorin der Gersthofer Goethe-Grundschule

Plus Die Goethe-Grundschule in Gersthofen hat mit Bernadette Schwarz eine neue Schulleiterin. "Kinder stören nie", sagt die Rektorin. Was sie sich für ihre neue Stelle vorgenommen hat.

Von Diana Zapf-Deniz

Bernadette Schwarz ist die neue Schulleiterin der Goethe-Grundschule in Gersthofen. Seit August leitet sie die Einrichtung mit 218 Schülern und Schülerinnen. Denn Irmgard Frank ging nach 13 Jahren Rektorat in den Ruhestand. Das Amt, die Liebe zu Kindern und das Fahrrad einen die beiden Frauen. Denn auch Schwarz, die mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in der Ballonstadt wohnt, radelt täglich zur Schule. "Ich wohne seit 15 Jahren in Gersthofen und habe die Stadt so gern", schwärmt sie.

