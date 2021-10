Gersthofen

vor 32 Min.

Der Friedensappell des Musicals "Hair" zeigt sich in Gersthofen aktueller denn je

In die heutige Zeit verlegt wurde das Musical Hair bei einem Gastspiel in der Stadthalle Gersthofen.

Plus Ein Appell für den Frieden ist das Hippie-Musical "Hair". In der Stadthalle Gersthofen war eine in die heutige Zeit versetzte Version zu sehen. Wie das funktionierte.

Von Diana Zapf-Deniz

Was hat das New York der späten 60er Jahre mit dem heutigen New York gemein? In einem Gastspiel des Musicals "Hair" von Galt MacDermot in der Stadthalle Gersthofen wurden die Aufbruchzeiten der Hippies und der Generationen heute in Szene gesetzt. Die Inszenierung des Altonaer Theaters aus Hamburg rockte mit 14 Darstellerinnen und Darstellern die Bühne. Rund 400 Gäste haben sich das 105-minütige musikalische Spektakel unter Einhaltung der 3G-Coronaregeln angesehen. Wie sie reagierten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen