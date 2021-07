Elmar Lettrari ist mit 54 Jahren gestorben. Wer in Gersthofen Sport treibt, kannte ihn.

Der TSV Gersthofen trauert um seinen Hausmeister Elmar Lettrari. Er war zehn Jahre lang rund um die Sportanlage des größten Sportvereins im Landkreis tätig. Nun ist er nach kurzer schwerer Krankheit mit nur 54 Jahren gestorben. Als Jugendlicher spielte er in Gersthofen Fußball und war deshalb schon früh sehr eng mit dem TSV verbunden.

Nach seiner Lehre als Zimmerer kehrte er vor genau zehn Jahren zurück und kümmerte sich um alle Belange rund um das TSV-Sportgelände. Hinrich Habenicht, ehemaliger Präsident des TSV Gersthofen, erinnert sich gern an die letzten sieben Jahre Zusammenarbeit mit ihm: „Er war stets hilfsbereit. Ob bei der Sanierung des Turnhallendaches, der mühseligen Erneuerung der südlichen Grundmauern der Turnhalle oder bei den Arbeiten für den Brandschutz – Elmar war immer da, wenn man ihn brauchte, und konnte handwerklich einfach alles.“

Zuständig für den Silvesterlauf Gersthofen

Darüber hinaus wäre die Durchführung der letzten drei Silvesterläufe ohne die Erfahrung und Hilfestellung von Elmar Lettrari nur schwer möglich gewesen.

In seiner Freizeit steckte er seine ganze Leidenschaft und sein fachliches Können in seine Gartenlaube in der Nähe von Eisenbrechtshofen. Hier fand er seinen Ausgleich. Der schnelle Abschied trifft den TSV Gersthofen schwer, denn schließlich war Elmar Lettrari viele Jahre lang Teil der TSV-Familie. (kisu)