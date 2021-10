Der Zaunkönig macht eine Gersthoferin um 1000 Euro reicher

Glückliche Gewinnerin: Sonja Schüßler aus Gersthofen hat beim Bilderrätsel unserer Zeitung richtig kombiniert und kassiert.

Der Zaunkönig ist Europas drittkleinster Vogel, frisst Spinnen und Fliegen und verzieht sich im Winter gerne in wärmere Gefilde. Das alles und vermutlich noch viel mehr weiß Sonja Schüßler über den Piepmatz, der ihr jetzt richtig Glück gebracht hat.

Genau genommen war der Glücksbringer das tägliche Bilderrätsel unserer Zeitung, bei dem am Dienstag "Zaunkönig" das richtige Lösungswort war, das Sonja Schüßler sofort erraten hat. "Das war ganz easy", sagt die Gersthoferin, die goldrichtig kombinierte und kassierte. Am Arbeitsplatz in einem Gersthofer Unternehmen überraschte sie die freudige Botschaft.

So gewinnen Sie mit unserer Zeitung

Als langjährige Abonnentin unserer Zeitung kennt sie die Bilderrätsel, bei denen es immer wieder Bargeld zu gewinnen gibt. Läuft gerade eine Rätselreihe, dann gelte der erste Blick in der Zeitung dem aktuellen Rätsel, so Schüßler. Bei anderen Gewinnspielen sei sie dagegen eher zurückhaltend, "da bin ich nicht so der Gewinnertyp."

Dafür war es diesmal ein Volltreffer. "Das Geld kommt genau zum richtigen Zeitpunkt," erzählt die Gewinnerin. Erst vor wenigen Tagen habe sie sich eine teure Brille gegönnt und außerdem steht mit ihrem Mann der gemeinsame Spanienurlaub vor der Tür. Da kann ein bisschen zusätzliches Urlaubsgeld nie schaden.

So sieht ein echter Zaunkönig aus. Foto: Rosl Roessner

Und wer weiß, vielleicht begegnet Sonja Schüßler unter Spaniens Sonne einem echten Zaunkönig. "Wenn ich einen sehe, werde ich mich melden," verspricht die Gersthoferin, die als Mitglied des Landesbund für Vogelschutz ein Herz für Vögel hat.

Das Bilderrätsel läuft bis 30. Oktober

Bis zum 30. Oktober noch läuft das Bilderrätsel unserer Zeitung. Täglich zeigen wir im Bayernteil eine Bildkombination, die es zu entschlüsseln gilt. Alles, was Sie dann tun müssen: Am jeweiligen Erscheinungstag in der Zeitung bis 15 Uhr bei der Gewinn-Hotline anrufen oder eine SMS schicken. Aus den Teilnehmern mit der richtigen Lösung ermitteln wir jeweils einen Tagesgewinner.

Die Nummer der Gewinn-Hotline: 0137/822703020.

Hinterlassen Sie das Lösungswort, Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer auf dem Band (50 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz. Abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz möglich.)

Premium-SMS: 52020

Senden Sie eine SMS mit folgendem Inhalt: zeitung kombi bild Lösungswort Name Adresse (50 Cent/SMS inklusive 12 Cent VFD2-Anteil).