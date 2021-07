Gersthofen

Deutsch-österreichisches Kabarett reißt in Gersthofen mit

Plus Da kommen Zuschauer auf ihre Kosten: In der Stadthalle Gersthofen fühlten sich Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid sichtlich wohl - und nicht nur sie.

Von Diana Zapf-Deniz

Am Wochenende waren Lacher garantiert. Denn Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid gaben in der Stadthalle Gersthofen mit "Die Leonhardsberger & Schmid Show" nach monatelanger Auftrittspause so richtig Gas. Wer schon immer wissen wollte, wie sich das ungleiche österreichisch-deutsche Erfolgsduo von "Da Billi Jean is ned mei Bua" kennenlernte, hat im neuen Programm die ganze Geschichte erfahren. Denn die zwei machen seit zehn Jahren die Bühnen unsicher.

