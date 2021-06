Gersthofen

04.06.2021

Die Gersthofer Strasserkreuzung erhält eine feste Linksabbiegerampel

Versuchsweise wurde an der Strasserkreuzung in Gersthofen auf einer Traverse eine Linksabbiegerampel (ganz links) eingerichtet. Diese Traverse wird am Samstag entfernt, die Ampel aber bleibt.

Plus Vor drei Jahren wurde an der Strasserkreuzung in Gersthofen versuchsweise eine Ampel für Linksabbieger eingerichtet. Der Versuch ist beendet. Wie es weitergeht.

Von Gerald Lindner

Die Strasserkreuzung ist eine der zentralen Verkehrsknotenpunkte in Gersthofen mit dem höchsten Verkehrsaufkommen innerhalb der Stadt. Um die Automassen besser zu lenken, wurde vor drei Jahren für aus nördlicher Richtung kommende Autos in der Donauwörther Straße versuchsweise eine neue Ampel eingerichtet. Diese ist für die Linksabbieger in die Bauernstraße gedacht. Am Samstag soll das Provisorium abgebaut werden. Doch das ist nicht das Ende.

