Gersthofen

vor 2 Min.

Die Klasse 2000 soll Gersthofer Schulkinder gesund erhalten

Kinder der Pestalozzischule in Gersthofen finden beim Projekt Klasse 2000 heraus, welche Bewegungsabläufe beim Parcours in der Schulturnhalle ihnen am meisten Spaß machen.

Plus Stark und gesund bleiben - dies sieht die bundesweite Initiative Klasse 2000 vor. Unlängst startete an der Gersthofer Pestalozzischule das Projekt. Was bisher geschah.

Start für ein neues Projekt: Die Pestalozzi-Grundschule Gersthofen beteiligt sich an der bundesweiten Initiative Klasse 2000. Über 100 Schülerinnen und Schüler erhielten bei einem ersten Aktionstag spannende Einblicke in einen ersten Teilbereich, die Gesundheitsförderung. Dabei erlebten die Kinder, wie leckere Durstlöscher gemischt werden oder was zu einer gesunden Brotzeit gehört. Selbstverständlich durfte auch ausreichend Bewegung nicht fehlen. Das ist aber nicht alles, worum es bei Klasse 2000 geht.

