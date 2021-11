Gersthofen

Dieb stiehlt in Gersthofen einer Seniorin den Geldbeutel

Eine 72-Jährige kauft bei einem Discounter an der Senefelder Straße in Gersthofen ein. Als sie an der Kasse zahlen will, ist der Geldbeutel verschwunden.

Erneut hat ein Taschendieb einer Seniorin den Geldbeutel gestohlen. Dieses Mal schlug der Täter in einem Discounter an der Senefelder Straße in Gersthofen zu. Die 72-Jährige war laut Polizei gegen 10.45 Uhr mit dem Einkauf beschäftigt. In einem günstigen Moment griff der Täter in die Handtasche der Seniorin und stahl ihren Geldbeutel. Erst an der Kasse bemerkte die Frau den Diebstahl. Der Schaden beläuft sich auf rund 140 Euro. (thia)

