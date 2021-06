Gersthofen

vor 17 Min.

Diese elf Beiräte vertreten künftig die Senioren in Gersthofen

Plus Er soll ein Sprachrohr der älteren Menschen in Gersthofen sein. Jetzt wurde der Seniorenbeirat nach drei Jahren neu gewählt. Dabei gab's eine gute Nachricht.

Von Gerald Lindner

Für die Belange der älteren Menschen in Gersthofen setzen sich die elf Mitglieder des Seniorenbeirats ein. Ob Sitzgelegenheiten im Gersthofer Stadtgebiet oder Toiletten am neuen Gersthofer Bahnhof – das Gremium hat in den vergangenen Jahren einiges bewirkt, das Senioren und Seniorinnen das Leben leichter macht. Nun wurde der Beirat turnusgemäß nach drei Jahren Amtszeit neu gewählt. Am Freitag wurde das Wahlergebnis vorgestellt. Dabei gab's eine Nachricht, die alle Beteiligten besonders freute.

