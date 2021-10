Dieser Polizist ist jetzt mit dem Rad auf Streife in Gersthofen

Die Gersthofer Polizei ist jetzt auch mit Fahrrädern unterwegs. Das hat durchaus Vorteile.

Eine spezielle Radl-Einsatzgruppe gibt es in Gersthofen nicht. Trotzdem sind hier seit einiger Zeit zehn bis 15 Polizisten mit dem Fahrrad unterwegs, um ihre dienstlichen Aufgaben zu erledigen. Die bayerische Polizei macht gerade in den sozialen Medien auf die radelnden Kollegen aufmerksam. Peter Mayr (Foto) ist einer von ihnen. Noch fahren er und seine Kollegen mit zwei ganz gewöhnlichen Rädern durch die Stadt. Das dritte, ein S-Pedelec, ist noch nicht in Gebrauch, weil der hierfür notwendige Motorradhelm noch fehlt.

Bis zu 50 Stundenkilometer können die Polizisten damit fahren. Der stellvertretende Leiter der Gersthofer Polizei, Thomas Klinger, sieht Vorteile darin, den Streifenwagen gelegentlich gegen ein Rad einzutauschen. In den Lechauen oder auf Feldwegen kommen die Polizisten mit einem Fahrrad oft besser zurecht. Sie könnten so auch besser von Passanten angesprochen werden. Und nachts kann sich der Polizist auf dem Rad einem Geschehen deutlich unauffälliger nähern als sein Kollege mit einem Dienstwagen. (kabe)