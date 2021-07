Drei Unfallfluchten an nur einem Tag in Gersthofen

Eine Frau und zwei Männer machen sich nach Zusammenstößen mit geparkten Fahrzeugen aus dem Staub. Dabei werden sie jedoch jeweils von Zeugen beobachtet.

Gleich drei Unfallfluchten an nur einem Tag hat es in Gersthofen gegeben. Alle drei Vorfälle wurden jedoch von Zeugen beobachtet.

Den Anfang machte am Donnerstag ein Autofahrer um 7.20 Uhr in der Bürgermeister-Langhans-Straße. Ein 31-Jähriger fuhr laut Polizei rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt. Dabei stieß er gegen ein geparktes Wohnmobil. Es entstand ein Schaden von rund 700 Euro. Der zweite Unfall passierte gegen 10.35 Uhr auf dem Parkplatz des City-Centers. Ein 88-jähriger Autofahrer wollte vorwärts einparken und streifte dabei hinten links das Heck eines abgestellten Fahrzeuges. Der Schaden an dem Auto wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zirka eineinhalb Stunden später stieß eine 64-jährige Frau beim Einparken an gleicher Stelle gegen ein Fahrzeug. Auch sie kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden von rund 3000 Euro und fuhr davon. Alle Unfallfluchten wurden jedoch durch Zeugen beobachtet. Die Fahrerin und die beiden Fahrer konnten daher schnell ermittelt werden und werden nun angezeigt. (thia)