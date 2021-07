Drei neue Unfallfluchten werden in Gersthofen der Polizei gemeldet

Unbekannte Fahrer haben in Gersthofen ordnungsgemäß geparkte Autos beschädigt und sind danach einfach davongefahren.

Drei Unfallfluchten sind am Dienstag der Polizei in Gersthofen gemeldet worden. Die bislang noch unbekannten Fahrer hatten sich jeweils nach Zusammenstößen mit geparkten Autos aus dem Staub gemacht.

Ein 58-Jähriger hatte zwischen Dienstag, 20. Juli, und Montagnachmittag sein Auto in der Benatzkystraße abgestellt. In diesem Zeitraum fuhr ein Unbekannter gegen das geparkte Fahrzeug. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 2500 Euro. Auch ein 26-Jähriger erstattete Anzeige wegen Unfallflucht. Sein Auto stand von Montag bis Dienstag, 19. bis 20. Juli, in der Augsburger Straße im Bereich der Hausnummern 100-130. In dieser Zeit fuhr ein Unbekannter gegen die Stoßstange seines Wagens. Der Schaden beträgt hier etwa 2000 Euro. Die dritte Unfallflucht ereignete sich in der Weimarer Straße. Das Fahrzeug der 24-jährigen Geschädigten stand von Montag, 15.30 Uhr, bis Dienstag, 15 Uhr, ordnungsgemäß am Straßenrand. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer muss das Auto der 24-Jährigen in dieser Zeit gestreift haben. Der Schaden hier beläuft sich auf rund 2500 Euro. Hinweise an die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)