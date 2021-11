Gersthofen

06:30 Uhr

Ein Meilenstein für Gersthofen: Seit 40 Jahren gibt es die neue B2

Plus Zehntausende Autos fahren täglich an Gersthofen vorbei. Das war allerdings nicht immer so. Es kostete einigen Mühen, bis die Stadt eine Umfahrung bekam.

Von Gerald Lindner und Karl-Heinz Wagner

Derzeit wird viel über das Potenzial der Weiterentwicklung der Stadt Gersthofen geredet. Bei diesen Überlegungen ist nicht zu vergessen, dass die entscheidenden Voraussetzungen für Gersthofens Entwicklung vor 40 Jahren getroffen wurden. Damals erhielt Gersthofen, das Straßendorf, in dem sich Tag für Tag ein nicht enden wollender Autostau direkt durchs Zentrum quälte, die B2 neu als Umgehung. Bis es dazu kam, bedurfte es einiger Debatten.

