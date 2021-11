Ein bisschen Freiheit im Garten: So geht es den Gersthofer Kleingärtnern

Nach mehr als zwei Jahren konnte der Kleingartenverein Gersthofen wieder eine Jahreshauptversammlung abhalten. Und da gab's nun einiges zu besprechen.

Der Vorsitzende des Gersthofer Kleingartenvereins, Arne Zießow, freute sich, endlich nach mehr als zwei Jahren wieder eine Jahreshaupt-versammlung durchführen zu dürfen. Nach dieser langen Zeit hatten die Mitglieder so manches zu besprechen. Warum sich das auch auf die Mitgliedsbeiträge auswirkt.

"Wer hätte gedacht, dass dieser Virus unser aller Leben so durcheinanderwirbelt und wir noch immer keinen richtigen persönlichen Austausch untereinander pflegen können." Der Kleingarten in Gersthofen habe ihm während dieser schwierigen Zeit etwas Normalität zurückgegeben. "Ich konnte mich durch die Arbeit im Garten ablenken und trotz all der Einschränkungen ein klein bisschen Freiheit genießen", so Zießow. Er wünsche sich für die Zukunft, dass alle, die einen Kleingarten besitzen, weiterhin versuchen die Gemeinschaft zu erhalten und sich in diese einzufügen.

12 Bilder So genießen die Augsburger ihre Freizeit im Kleingarten Foto: Ulrich Wagner

Gersthofer Kleingärtner erhöhen Vereinsbeiträge

Das Vorstandsteam beantragte, dass die Beiträge von derzeit 26 Euro pro Jahr auf 30 Euro bei Pächtern und Gartenhelfern steigen sollen. Bei Bewerbern soll eine Anhebung von 21 auf 25 Euro erfolgen. Auch soll die Umlage von 20 auf 30 Euro erhöht werden. Der Grund: Die Bereitschaft der Mitglieder bei gemeinsamen Arbeiten sei sehr gesunken, deshalb müssen Aufträge an Firmen vergeben werden, und dies kostet mehr. Über beide Punkte wurde dann abgestimmt: 47 stimmberechtigte Mitglieder stimmten einstimmig für die Erhöhung des Beitrags sowie der Umlagenerhöhung.

Jürgen Kretzinger stellte ab sofort aus privaten Gründen sein Amt als stellvertretender Vorsitzender zur Verfügung. Arne Zießow dankte ihm für 33 Jahre Arbeit im Vorstand und ernannte ihn zum Ehrenmitglied im Kleingartenverein Gersthofen. Als Nachfolgerin wurde Petra Kretschmer vorgeschlagen. Sie soll dieses Amt bis 2022 kommissarisch ausführen. Auch dies wurde von der Versammlung einstimmig befürwortet.

Der Vorsitzende des Gersthofer Kleingartenvereins, Arne Zießow, würdigte Gudrun Balletshofer anlässlich ihrer 40-jährigen Mitgliedschaft. Foto: Klaus Benkhart

Bei den Ehrungen waren sehr viele verhindert. Gertrud Balletshofer nahm an der Versammlung teil. Sie ist nun seit 40 Jahren Mitglied im Kleingartenverein Gersthofen und wurde entsprechend gewürdigt. (AZ)

