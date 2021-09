Ein halbes Jahrhundert in der Gersthofer SPD

Die Gersthofer SPD feiert nach einem Jahr Corona-Pause wieder ein Sommerfest. Gefeiert werden auch einige Mitglieder, die viele Jahrzehnte in der Partei sind.

Auf den Tischen standen rote Parteifahnen, auf den Bierbänken saßen die Mitglieder der Partei. Zusammengezählt brachten sie es auf mehrere Jahrhunderte bei den Sozialdemokraten. Der Vorsitzende der Gersthofer SPD, Dennis Stolarski, und die Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr sprachen über die Verdienste der Jubilare, die beim Sommerfest vergangenen Sonntag ausgezeichnet wurden. Nach einer Corona-bedingten Pause im vergangenen Jahr konnte die Partei wieder draußen feiern.

Stadtrat Martin Ehinger bekam eine Urkunde für zehn Jahre Parteimitgliedschaft, Janine Hendriks für 25 Jahre und Harald Itzelsberger sowie Ingrid Hillebrand für jeweils 40 Jahre. Roland Kaulfersch und das Ehepaar Waltraud und Dieter Gernhard feierten sogar ein halbes Jahrhundert in der SPD.

Gersthofens Ehrenbürger Josef Schuler: 65 Jahre in der SPD

Das toppt nur einer: Gersthofens einziger lebender Ehrenbürger Josef Schuler ist seit 65 Jahren Parteimitglied. Bereits im Januar hat der 90-Jährige dafür die Willy-Brandt-Ehrenmedaille überreicht bekommen.

Gut zwei Wochen vor der Bundestagswahl blickte die Partei natürlich nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch nach vorne. Vier neue Mitglieder bekamen ihre Parteibücher. Der Vorsitzende Dennis Stolarski sagte mit Blick auf die Wahl: "Wir können stolz sein auf uns und auf unsere Partei. Wir sagen unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern ganz klar, was wir in den nächsten Jahren erreichen wollen, und haben mit Olaf Scholz einen Kanzlerkandidaten, der für Kompetenz, Vertrauen und Stabilität steht." Für ihn war klar: "Wer die SPD wählt, bekommt Olaf Scholz und ein Programm für die Zukunft." (AZ)

