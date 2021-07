Erneut kommt es zu Unfallfluchten im Bereich der Gersthofer Polizei

Zwei geparkte Autos in Gersthofen und Ellgau werden von Unbekannten beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen auf die Fahrer.

Erneut hat es Unfallfluchten im Dienstbereich der Polizei Gersthofen gegeben. Der eine Vorfall passierte in Gersthofen, der andere in Ellgau.

Am Montag stand das Auto eines 32-Jährigen zwischen 17.15 und 18 Uhr auf dem Hery-Parkplatz in Gersthofen. Während des Einkaufes fuhr ein Unbekannter hinten links gegen das Auto. Der Verursacher, der einen Schaden von rund 1500 Euro hinterließ, flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen, die zur fraglichen Zeit im Bereich des Geschäftes eines Babyausstatters den Verkehrsunfall beobachtet haben. Unklar ist hingegen der genaue Unfallzeitpunkt in Ellgau.

Dort stand zwischen Freitagmorgen und Sonntagnachmittag das Fahrzeug eines 30-Jährigen an der Hauptstraße. In diesem Zeitraum fuhr ein Unbekannter gegen die hintere rechte Seite des abgestellten Autos. Der Unfallflüchtige hinterließ einen Schaden von etwa 5000 Euro. Hinweise zu den beiden Unfallfluchten werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)