Unfälle: Autofahrer achten im Kreisverkehr nicht auf die Vorfahrt

Ein 58-Jähriger und eine 19-Jährige wollen in Gersthofen und Ellgau in den Kreisel einbiegen. Beide machen den gleichen Fehler und verursachen hohen Sachschaden.

In Gersthofen und Meitingen hat es am Donnerstag zwei Unfälle nach gleichem Muster gegeben. Auch die Schadenshöhe ist identisch.

In Gersthofen wollte laut Polizei ein 58-Jähriger gegen 15.10 Uhr in den Kreisverkehr Augsburger Straße/Schubertstraße einbiegen. Dort befand sich jedoch bereits ein 41-jähriger Autofahrer, dem er die Vorfahrt nahm. Beim Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Wenig später krachte es dann in Ellgau aus dem gleichen Grund. Eine 19-Jährige fuhr gegen 16.35 Uhr fuhr an der Hauptstraße in den Kreisverkehr ein und übersah eine 24-Jährige, die Vorfahrt hatte. Bei der Kollision beider Autos entstand ebenfalls ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro. (thia)