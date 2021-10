Gersthofen

13:57 Uhr

Entstehen im alten Klassenturm der Goetheschule bald Wohnungen?

Ob nach dem Neubau der Gersthofer Goetheschule Wohnungen im alten Klassenturm geschaffen werden, das will der Bauausschuss derzeit noch offenlassen.

Plus Die Stadt Gersthofen peilt einen Neubau für die alte Goetheschule an. Es muss aber auch geklärt werden, was aus den alten Räumlichkeiten wird. Es gibt mehrere Varianten.

Von Gerald Lindner

Generationen von Schülern erhielten dort ihre ersten Unterrichtsstunden. Doch inzwischen ist die bereits im Jahr 1966 Gersthofer Goetheschule deutlich in die Jahre gekommen. Außerdem platzt sie wegen des Anstiegs der Schülerzahlen in den vergangenen Jahren aus allen Nähten. Sie soll künftig auf 13 Klassen ausgelegt werden. Die Stadt strebt derzeit einen Neubau der Schule an. Vor Kurzem standen drei Varianten dafür im Bauausschuss zur Auswahl. Warum das Votum der Stadträte auf eine davon fiel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen