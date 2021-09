Fahrt frei für Spaß und Feiern bei den Aktionstagen in Gersthofen

Plus Zwei Tage lang bot Gersthofen ein vielfältiges Programm zum Thema Mobilität. Gefeiert wurden auch 50 Jahre Stadtmarkt auf dem Rathausplatz.

Bei strahlendem Sonnenschein über den Gersthofer Stadtmarkt flanieren und sich anschließend samt Einkaufskorb mit der Rikscha nach Hause fahren lassen: Diesen besonderen Service konnten am vergangenen Samstag alle Bürgerinnen und Bürger nutzen, die im Umkreis von 800 Metern zum Rathausplatz wohnen. Dabei handelte es sich um ein kostenloses Angebot der Stadt im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche: Über das Wochenende hinweg stellte Gersthofen ein buntes Programm rund um Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Mobilität und Fair Trade auf die Beine.