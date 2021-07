Gechillte Eltern und gelöste Kinder bei den Rasenkonzerten in Gersthofen

Plus Während die Kleinen springen und tanzen, entspannen die Eltern bei den Rasenkonzerten in Gersthofen. Ein Programm, das bei jeder Altersgruppe gut ankommt.

Mal derb und urig mit Django 3000 am Freitag, mal irisch und rockig mit John Garner am Samstag. Trotz Pandemie und ungewissem Wetter waren die Rasenkonzerte ein Erfolg. Gut 700 Besucher haben die vier Konzerte genossen. Kulturamtsleiter Uwe Wagner fand mit der Bandauswahl einen Mix, der jede Altersstufe und unterschiedliche Geschmacksrichtungen bediente.