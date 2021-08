Gersthofen

vor 49 Min.

Gersthofen beschafft nun doch Lüftungsgeräte für die Schulen

Weil die neue Anna-Pröll-Mittelschule in Gersthofen bereits über moderne Belüftungsanlagen verfügt, sollen für sie keine zusätzlichen Geräte angeschafft werden.

Plus Nach den Sommerferien soll in den Klassenzimmern Präsenzunterricht stattfinden. Daher will Gersthofen für Schulen Belüftungsgeräte anschaffen. Mit einer Ausnahme.

Von Gerald Lindner

Präsenzunterricht in den Gersthofer Schulen soll nach den Sommerferien wieder angeboten werden. Wichtig ist dabei, dass die Ansteckungsgefahr mit Coronaviren so weit wie möglich reduziert wird. Um die Schülerinnen und Schüler besser zu schützen, will die Stadt Lüftungsgeräte für alle Schulen anschaffen. Dies beschloss der Bauausschuss einstimmig. Es gibt allerdings eine Ausnahme.

