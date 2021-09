Gersthofen

Gersthofen bietet viele Programmpunkte zur Europäischen Mobilitätswoche

Plus Was ist an nachhaltiger Mobilität heute bereits möglich? Darauf soll die Europäische Mobilitätswoche aufmerksam machen. Was Gersthofen dazu beiträgt.

Von Gerald Linder

Seit 2002 wird jedes Jahr vom 16. – 22. September von der europäischen Kommission zu einer besonderen Aktion aufgerufen: Kommunen aus ganz Europa erhalten mit der "Europäischen Mobilitätswoche" die perfekte Möglichkeit, ihren Bürgerinnen und Bürgern die komplette Bandbreite nachhaltiger Mobilität vor Ort näher zu bringen. Auch die Stadt Gersthofen beteiligt sich an der Kampagne und lädt darum zu zwei Aktionstagen auf den Rathausplatz ein. Und dabei geht es nicht allein um Verkehr.

