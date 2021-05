Gersthofen

20.05.2021

Gersthofen bittet bei "Mühlängerle"-Bauplätzen noch um Geduld

Westlich des Lechkanals, am Mühlängerle (oben rechts) will die Stadt Gersthofen 20 Grundstücke verkaufen. Doch wie sie vergeben werden sollen, ist noch unklar.

Plus 20 Bauplätze will die Stadt Gersthofen am Mühlängerle nahe dem Westufer des Lechkanals verkaufen. Doch die zahlreichen Interessenten brauchen noch Geduld.

Von Gerald Lindner

Am Westufer des Lechkanals will die Stadt Gersthofen am "Mühlängerle" 20 Grundstücke verkaufen und erhofft sich dadurch 5,5 Millionen Euro Einnahmen. Dies war Thema in der jüngsten Bauausschusssitzung. Auf den Bericht unserer Redaktion hin meldeten sich bereits zahlreiche Interessenten bei der Stadt. Doch diese bittet derzeit noch um Geduld. Denn das Vergabeverfahren steht noch nicht fest.

