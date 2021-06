Gersthofen

vor 17 Min.

Gersthofen feiert "nachhaltigsten Bahnhof Bayerns"

Sie schnitten bei der Einweihung des barrierefreien Bahnhofs in Gersthofen das symbolische rote Band durch: (von links) Klaus Dieter Josel, Michael Wörle, Hans-Peter Böhner, Hansjörg Durz und Martin Sailer.

Plus Besser und vor allem barrierefrei zum Zug kommen ist in Gersthofen jetzt möglich. Am Montagnachmittag wurde der neu gestaltete Bahnhof offiziell eröffnet.

Von Gerald Lindner

Viele Jahre war der Gersthofer Bahnhof ein wahrer Schandfleck. Das Gebäude aus dem 19. Jahrhundert war völlig heruntergekommen. Nicht von ungefähr wurde er bei einem Wettbewerb der Grünen zu " Bayerns gammeligstem Bahnhof" ernannt. Diese Zeiten sind vorbei: Am Montagnachmittag wurde das komplett neu gestaltete Areal offiziell eingeweiht und in Betrieb genommen. Insgesamt rund elf Millionen Euro hat die Modernisierung nach Angaben von Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle gekostet. Doch das ist noch nicht alles.

Themen folgen