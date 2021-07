Gersthofen hat jetzt einen neuen Bienen-Lehrpfad

Plus In der Stiftersiedlung Gersthofen gibt es einen neuen Lehrpfad: Wolfgang Hadwiger und seine Partnerin wollen vor allem Kinder für Bienen und Natur begeistern.

Wenn es um die Natur geht, ist Wolfgang Hadwiger aus Gersthofen nicht zu bremsen. Der Stadtrat hat immer wieder neue Ideen und setzt sich für die Umsetzung ein. Ob Blühwiesen für bedrohte Insekten, Naturklassenzimmer im Nogent-Park oder Gersthofens erste artgerechte Bienenwohnung in einem Baumhöhlensimulator - die Natur liegt ihm am Herzen. Sein neuestes Projekt ist ein Bienenpfad.