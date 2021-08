Gersthofen

Gersthofen hofft auf Ende der Wasserchlorung bis zum Jahresende

Plus Kann Gersthofen noch in diesem Jahr die Chlorung des Trinkwassers beenden? Stadtwerke-Geschäftsführer will die Hoffnung nicht aufgeben. So ist der Stand.

Von Gerald Lindner

Chlorgeruch beim Zähneputzen oder Duschen - damit müssen die Gersthofer seit Oktober 2019 leben. Bis spätestens Ende des Jahres soll die vom Gesundheitsamt verordnete Chlorung beendet werden. Dies hofft Stadtwerke-Geschäftsführer Bernhard Schinzel. Im Stadtrat informierte er über den derzeitigen Stand bei der Sanierung des Wassernetzes. Allerdings muss die Stadt noch einige Hausaufgaben machen, die Hängepartie geht weiter.

