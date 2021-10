Gersthofen

28.10.2021

Gersthofen ist auf dem Weg zur Fairtrade Town einen Schritt weiter

Plus Wird die Stadt Gersthofen eine "Fairtrade Town"? Der Stadtrat sprach sich einstimmig dafür aus. Doch es müssen einige Bedingungen erfüllt werden.

Von Gerald Lindner

Fair gehandelte Produkte werden an verschiedenen Orten und in verschiedenen Bereichen der Stadt sichtbar: Gersthofen will eine Fairtrade Town werden - wie dies die Gemeinde Langweid ebenfalls anstrebt. Einstimmig sprach sich der Gersthofer Stadtrat aus, an der Kampagne "Fairtrade Towns" teilzunehmen. Doch das ist nicht so einfach, da eine Reihe von Bedingungen erfüllt werden müssen, um überhaupt zugelassen zu werden. Doch die Stadt steht gar nicht so schlecht da. Warum ein kurzer Einwurf eines Stadtrats für Gelächter sorgte.

