Gersthofen

06:00 Uhr

Gersthofen kauft 23 Hektar Grund für Wohnen, Sport und Bäder

Plus 27 Millionen Euro will Gersthofen in diesem Jahr ausgeben, um Grundstücke zu erwerben. Eines dieser Geschäfte steht schon fest. Es wird Folgen für die Stadt haben.

Von Gerald Lindner

Erstmals seit vielen Jahren macht die Stadt Gersthofen in diesem Jahr Schulden. Der Nachtragshaushalt, den der Stadtrat beschloss, sieht eine Neuverschuldung in Höhe von knapp 26 Millionen Euro vor. Das Geld soll in erster Linie in Grundstückskäufe fließen. Einer davon betrifft Flächen nördlich und östlich der Stifter-Siedlung. Dies wird nicht allein Wohnraum nördlich der Siedlung ermöglichen - die Folgen sollen am Ende der ganzen Stadtmitte zugutekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen