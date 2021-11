Gersthofen

Gersthofen macht mit Geschwindigkeitskontrollen Gewinn

Plus Blitzer und Falschparker: In Gersthofen und Meitingen ließen die Kommunen wieder reichlich Knöllchen verteilen. Wie viel Geld dadurch in die Kassen fließt.

Von Christoph Frey

Das "Corpus delicti" konnte Herbert Lenz (FW) seinen Stadtratskollegen gleich vorzeigen. Einen waschechten Gersthofer Strafzettel zog Lenz jüngst bei den Haushaltsberatungen aus der Aktentasche und belegte damit: Auch Stadträte sind vor dem Wirken der städtischen Verkehrsüberwachung (VÜD) nicht sicher. Parksünder und Schnellfahrer mussten einiges bezahlen an die Stadt.

