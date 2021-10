Gersthofen

vor 17 Min.

Gersthofen setzt auf Lüftungsanlagen für die Schulen

Gersthofen will auf Luftfilter wie dieses in den Schulen verzichten und setzt stattdessen auf Belüftungsanlagen.

Plus Auf ausreichende Belüftung für die Klassenzimmer wird in der Pandemie verstärkt geachtet. Gersthofen will künftig auf Lüftungsanlagen setzen. Das hat einen Grund.

Von Gerald Lindner

Es gibt wieder Präsenzunterricht und seit Montag müssen in Bayerns Klassenzimmern im Unterricht keine Masken mehr getragen werden. Um eine Verbreitung der Corona-Viren und damit die Ansteckungsgefahr möglichst gering zu halten soll gelüftet werden. Viele Gemeinden setzen zudem auf Luftfilter in den Klassenzimmern, welche die Viren entfernen. Die Stadt Gersthofen will allerdings einen anderen Weg gehen, wie der Stadtrat einstimmig beschloss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

