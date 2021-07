Gersthofen

vor 32 Min.

Gersthofen trauert um die Puppenmutter

Plus Erica Brandl war für ihr ausgefallenes Hobby bekannt: Sie schuf Marionetten von lebenden Zeitgenossen. Ein Nachruf.

Von Oliver Reiser

Ob Kol-La-Männchen, Busfahrer oder Sitzungspräsident – wann immer in Gersthofen ein Jubiläum oder eine Verabschiedung anstand, erinnerte man sich an Erica Brandl. Sie verstand es, lebende Personen naturgetreu als Puppen oder in Form von Marionetten darzustellen. Liebevoll gestaltete sie die Figuren, die bei den damit ausgezeichneten Personen einen Ehrenplatz erhielten. Mit ihren Kunstwerken war sie auch oft beim Hobby-Handwerkermarkt vertreten. Am Sonntag, 4. Juli, wurde die Gersthofer Puppenmutter im Alter von 81 Jahren plötzlich und völlig unerwartet aus dem Leben gerissen.

