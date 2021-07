Gersthofen verstärkt den Kampf gegen die Wohnungslosigkeit

Plus Wie lässt sich Obdachlosigkeit bekämpfen? Gersthofen arbeitet hier mit dem Diakonischen Werk Augsburg zusammen. Das Engagement soll noch verstärkt werden.

Wie lässt es sich vermeiden, dass Menschen ihre Wohnung verlieren und obdachlos werden? Zu diesem Zweck arbeitet die Stadt Gersthofen seit Anfang des Jahres 2018 mit dem Diakonischen Werk Augsburg zusammen. So wurde eine Fachstelle eingerichtet. Weil der Aufwand sich verdoppelt hat, soll die Zahl der zur Verfügung stehenden Stunden verdoppelt werden, beschloss der Finanzausschuss. Doch es soll sich auch der Schwerpunkt der Arbeit in der Fachstelle ändern.